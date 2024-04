Sensation fix! Hirscher-Comeback für Niederlande

Mutterland Niederlande

Hirscher, der seine Karriere eigentlich 2019 für beendet erklärt hatte, wird künftig für die Niederlande, das Geburtsland seiner Mutter Sylvia, an den Start gehen. Geplant seien vorerst Antritte in FIS-Rennen, in Riesentorlauf und Slalom – dort gehe es laut Van-Deer-Geschäftsführer Toni Giger in erster Linie darum, FIS-Punkte zu sammeln: „Der Weltcup ist derzeit noch sehr weit weg.“ Er sehe die Rückkehr von Hirscher aber als „tollen Impuls für den Skisport, speziell in der Niederlande“. Wie lange sich Hirscher wieder im Rennsport versuchen will, ließ er offen. Vorrangig gehe es darum, dass „Marcel seine Lust am Sport ausleben kann, man dürfe keine überzogenen Erwartungen haben.“