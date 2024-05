Mit Zorn und Trotz blieb Schwaz „am Leben“

Der Samstag wird über die nähere Handball-Zukunft entscheiden – im dritten Viertelfinale in der Osthalle. „Unser Leistungsniveau ist wieder dort, wo wir es alle sehen wollen“, ist der deutsche Trainer optimistisch, „aber es wird sicher wieder eine enge Partie. Wir werden wieder als Team funktionieren müssen." Mit einem Filip Peric am Flügel in Torlaune (elf in Linz), einem starken Petar Medic vor und überragenden Thomas Kandolf nach der Pause könnte ein weiterer Krimi ja vermieden werden.