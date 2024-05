Wo man zu flotten Klängen die Straße überquert

Kreative Ideen

Etwas Besonders hat man sich etwa in Ternitz, Bezirk Neunkirchen, einfallen lassen. Mit der „Cross-Walk-Fanfare“ werden Fußgänger bei der Ampel beim Bahnhof von einem Trompetenensemble flott über die Straße geleitet. Und um Wienerwald sind die Musikschüler im wahrsten Sinne aus dem Häuschen – sie spielen auf öffentlichen Plätzen in Purkersdorf, Gablitz und Mauerbach auf. In Gars im Waldviertel kann jeder Besucher sein persönliches Lieblingsinstrument erproben, Im Mostviertel steht in der Ybbsfeldhalle in Blindenmarkt „Das große Konzert der Kleinen“ auf dem Programm.