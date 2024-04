„Aschenbecher to go“ für eine saubere Stadt Graz

Abhilfe schaffen sollen „Aschenbecher to go“. Ab Anfang Mai werden 10.000 davon an den 84 Grazer Trafiken verteilt. „Jeder noch so winzige Zigarettenstummel hat große Auswirkungen auf die Umwelt und auf unser Zusammenleben. Letztendlich haben wir alle eine Gesamtverantwortung und genau daran möchten wir in den nächsten Wochen erinnern“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Die Grünen). Eine Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, bietet sich bei der Grazer Muruferreinigung am Samstag, den 4. Mai – Treffpunkt um 9.30 in der Augartenbucht.