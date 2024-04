Neues Frauenhaus soll Flüchtlingsheim verhindern

„Unser Plan verhindert die Ansiedelung eines Asylheimes“

Deswegen will man für das in die Jahre gekommene Frauenhaus der Stadt eine neue Unterkunft: Mit den Betreibern der ehemaligen Tagesstätte der Caritas im Johanneshaus, das als möglicher Ort für ein Asylheim zur Debatte gestanden wäre, sind Gespräche geführt worden, so die FPÖ-Vertreter.