Salzburg-Coach Cinel: „Ich habe keine Erklärung!“

Onur Cinel (Salzburg-Trainer): „Wir haben nach der 2:0-Führung unverständlicherweise nicht mehr die Intensität und Energie auf den Platz bekommen, die wir normalerweise haben. Klagenfurt hat dann unsere Fehler eiskalt ausgenützt. Ich habe keine Erklärung für diesen Rückfall, denn wir haben vor wenigen Tagen noch gegen die gleiche Mannschaft richtig gut Fußball gespielt. In der Kabine waren alle extrem enttäuscht. Dass Pavlovic am Sonntag gegen Sturm fehlt, ist ärgerlich. Die Niederlage in Klagenfurt ändert nichts daran, dass es am Sonntag einen richtigen Showdown gibt.“