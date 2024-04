Fischer: „Unnötig, unverständlich und nicht zu akzeptieren“

Die Austria geriet auf dem rutschigen, seifigen Tivoli-Rasen ins Schwimmen. Nach der Pause traf Bayern-Leihspieler Frans Krätzig noch das Außennetz (52.), ansonsten plätscherte das Match dahin. Bis Martins einen Kopfball von David Gugganig unglücklich an die rechte Hand bekam, Schiri Kijas entschied nach Video-Studium auf Elfmeter. Diskussionswürdig. Chris Früchtl war gegen Denis Tomic chancenlos (87.). Im Finish sah Hakim Guenouche nach Notbremse Rot (93.). Die erste Niederlage in der Quali-Gruppe war besiegelt, es war auch die erste gegen den Tiroler „Lieblingsgegner“ seit 2019. „Am Samstag haben wir diesen Gegner noch in Grund und Boden gespielt“, rang Kapitän Manfred Fischer kopfschüttelnd nach einer Erklärung. „Unnötig, unverständlich und nicht zu akzeptieren“, fand Fischer schnell klare Worte.