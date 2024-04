LIVE ab 18.30 Uhr: WSG Tirol gegen die Austria

Drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor: Für die Wiener Austria haben sich die Duelle mit WSG Tirol in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga so richtig gelohnt. Diese Serie wollen die klar an der Spitze der Quali-Guppe liegenden Favoritner im letzten Saison-Aufeinandertreffen der Teams im Innsbrucker Tivoli Stadion prolongieren. Die viertplatzierten Tiroler hoffen auf Zählbares, um nicht noch einmal in den Abstiegsstrudel zu kommen.