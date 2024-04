UEFA präsentiert 19 Schiedsrichter für EURO 2024

Keine Frauen im Einsatz

„Alle ausgewählten Schiedsrichter haben sowohl in den Spitzenbewerben der UEFA als auch in ihren nationalen Bewerben konstant Höchstleistungen erbracht“, sagte Roberto Rosetti, Referee-Chef der UEFA. Bei jedem Spiel werden ein Schiedsrichter, zwei Schiedsrichter-Assistenten, ein vierter Offizieller, ein Reserve-Assistent im Stadion sowie drei Video-Offizielle im Einsatz sein. Bei den insgesamt 20 Video-Offiziellen war ebenfalls kein Österreicher im Aufgebot. Im Gegensatz zur WM 2022 ist in Deutschland auch keine Schiedsrichterin dabei, in Katar waren drei Frauen nominiert worden.