„Wofür zum Teufel …“: LeBron flucht nach Pleite

Auch nach der Partie zwischen den New York Knicks und Philadelphia 76ers (104:101) gab es Schiedsrichter-Diskussionen. Er habe auch diese strittigen Szenen gesehen, meinte James. Er frage sich, was im Replay Center vor sich gehe. Nach seinen Ausführungen legte er das Mikro auf den Tisch und stand auf. Zuvor hatte der 39-Jährige alle Fragen gelassen beantwortet. Auch in der Serie zwischen Cleveland und Orlando steht es nach einem 96:86 nun 2:0.