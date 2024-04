Stadt kapituliert: Fahrverbotstafeln abmontiert

Selbstständig die Fahrverbotstafeln im Stadtteil Waidmannsdorf abmontiert hat am Dienstag die Klagenfurter Verkehrsreferentin Sandra Wassermann. „Hier fahren die Leute einfach illegal durch“, sagt die Referentin und fügt hinzu: „Diese Verbotstafeln braucht es nicht mehr, sind in dieser Umgebung nicht notwendig, die Regelung ist in die Jahre gekommen. Waidmannsdorf ist von diesen Sperren nun befreit.“