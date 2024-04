Thiem gegen Kokkinakis – ab 15 Uhr LIVE

Dominic Thiem besiegte am Montag in der ersten Quali-Runde den Brasilianer Felipe Meligeni Alves 6:2,3:6,7:5 und trifft heute in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde auf den Australier Thanasi Kokkinakis. Die beiden werden sich in der spanischen Hauptstadt zum ersten Mal gegenüberstehen. Kokkinakis wird die Partie gegen Thiem als leichter Favorit in Angriff nehmen. In der Weltrangliste liegt der 28-Jährige aktuell auf Position 93 und damit um 17 Plätze vor dem US-Open-Sieger von 2020.