14-Jährige vergewaltigt: Syrer vier Jahre in Haft

Am 14. Oktober soll ein syrisches Mädchen (14) in die Innsbrucker Wohnung eines 23-Jährigen aus ihrer Heimat mitgegangen sein. Was dann geschah, war ganz und gar nicht mehr in ihrem Sinne. Mit Körpergewalt soll der Mann sie fünf Mal zum Geschlechtsverkehr gezwungen sowie ihr gedroht haben, sie umzubringen, wenn sie anderen davon erzähle.