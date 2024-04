Ein erfolgreicher Gipfelstürmer im Flachland

Start am Kalvarienberg

Um fünf Uhr war der Kalvarienberg (159 m) in Neusiedl abgehakt. „Der Blick über die beleuchteten Kirchen zum Leithagebirge erinnerte mich an Bergdörfer in den Dolomiten“, so der erfahrene Alpinist und Bergläufer. Es ging nach Donnerskirchen zum Sühnekreuz am Kirchberg (269 m). „Morgenrot über dem Neusiedler See. Wunderbar!“ Über Oggau und St. Margarethen fuhr er in den Süden, wo Majcen von Bonisdorf auf den Stadelberg (418 m) rannte. Ankunft: 20.45 Uhr. Endstation.