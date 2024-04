„Das Burgenland muss ganz einfach die WM bekommen“

Siege für Van Voorden und Winter

Während in großen Teilen Österreichs winterliche Bedingungen herrschen, präsentierte sich das Burgenland zum Auftakt der Radmarathonsaison mit Sonnenschein und Temperaturen um die zehn Grad Celsius. Der Sieg beim 32. Neusiedler See Radmarathon powered by Burgenland Tourismus, dem ersten Bewerb der Austria Top Tour, Österreichs größter Radserie, ging an den Niederländer Jeroen van Voorden bzw. die 20-jährige Steirerin Elisa Winter bei den Damen. Die entscheidende Situation ereignete sich kurz vor Rust im Finale, als sich van Voorden und der Pole Marcin Karbowy von der Spitzengruppe lösen konnte. Der 27-jährige Niederländer fuhr fast die letzten zehn Kilometer vorne und holte sich dann auch überlegen den Sieg im Sprint: „Es war ein tolles Rennen und die Bedingungen mit viel Wind liegen mir. Gestern beim Zeitfahren stürzte ich leider, aber heute lief alles perfekt.“