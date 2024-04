Maria Vassilakou ist zurück am politischen Parkett

„Werden keine Protestpartei sein“

Die Grundzüge der Partei wurden vom grünen Europaabgeordneten Petros Kokkalis und den beiden Mitbegründern, Maria Vassilakou und Lefteris Papagiannakis, auf einer Pressekonferenz erst im Februar vorgestellt. Die Partei will an europäischen, lokalen und nationalen Wahlen teilnehmen und strebt einen „grünen Gesellschaftsvertrag“ mit den griechischen Bürgern an. Dieser soll sich auf die Bewältigung des Klimawandels mit sozialer Gerechtigkeit konzentrieren, „damit niemand zurückbleibt“.