So denken steirische Erstwählerinnen über die EU

Denn Österreich gilt als besonders EU-skeptisch – die Beteiligung an den Wahlen 2019 lag in der Steiermark sogar unter dem Österreichschnitt. Anna weiß, was für junge Menschen oft eine Hürde ist: „Man muss sich über Wahlprogramme informieren, viele gehen dann lieber gleich nicht Wählen. Ich bekomme viel von meinen Eltern und auf sozialen Medien mit.“ Genau daran appelliert auch Landesrat Amon, der selbst seine politische Karriere in der Schülervertretung begonnen hat: „Seid neugierig, geht Dingen auf den Grund, glaubt nicht alles und mischt euch auch ein!“