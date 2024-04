Auf „Kinis“ Spuren jagt Dieminger den Titel

Nach dem Regen der letzten Tage bedurfte die Strecke in Sittendorf besonderer Pflege. In den vergangenen Jahren hatte sich Roland Edelbacher aufgeopfert, doch der Ex-Meister hat sich bei einem Forstunfall das Bein gebrochen. Also machte Bruder Martin heuer die Piste fit. Und kann damit Wegbereiter für einen Heimsieg werden: Florian Dieminger hat aus NÖ-Sicht in der MX2-Wertung die besten Karten.