Europol sprengt globales Phishing-Netzwerk LabHost

Ermittler in 19 Ländern haben nach Angaben von Europol eine der weltweit größten Phishing-Plattformen ausgehoben. „LabHost“ bot gefälschte Websites und Software für Cyber-Verbrecher an, wie die europäische Polizeibehörde in Den Haag mitteilte. 37 Verdächtige seien festgenommen worden, darunter auch die vier mutmaßlichen Drahtzieher in Großbritannien. In die Aktion war auch das heimische Bundeskriminalamt (BK) eingebunden.