Finanz warnt vor Phishing-E-Mails und -SMS

Das Ministerium betonte, dass es sich bei den Phishing-Mails um einen Betrugsversuch handelt und die versendeten E-Mail- und SMS-Nachrichten und verlinkten Websites Fälschungen darstellen: „Informationen des Finanzministeriums erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline-Databox zugestellt.“