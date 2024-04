Alkohol am Steuer: Lenker krachte in Carport

Mit zwei weiteren Insassen, einem 19-jährigen Slowenen am Beifahrersitz und einer ebenfalls 19-jährigen Bosnierin am Rücksitz, war der 22-Jährige gegen 20.00 Uhr auf der L133 unterwegs. „In einer leichten Rechtskurve zwischen St. Georgen und Unterort kam der Pkw wegen überhöhte Geschwindigkeit links von der Fahrbahn ab“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang. Dabei prallte er gegen einen Carport und einen darunter abgestellten Pkw.“



Der junge Slowene wurde dabei schwer verletzt – seinen beiden Passagieren erging es nur wenig besser. „Der Beifahrer wurde unbestimmten Grades am rechten Arm und die Frau leicht im Bereich des Rückens verletzt“, so die Polizei. Für den Lenker rückte der ÖAMTC-Rettungshubschrauber C11 aus und flog den 22-Jährigen ins Klinikum Klagenfurt, die Rettung brachte die beiden 19-Jährigen ins Klinikum.