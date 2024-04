Nahe Hölle | Schändliche Puppe

Nahe Hölle. Was für ein Albtraum! Was für eine immer weiter eskalierende Situation im Nahen Osten. Ja, im deutschen Sprachgebrauch ist es völlig zu Recht – und das müssen wir uns wirklich vor Augen halten – der NAHE Osten, nicht der mittlere Osten wie im anglo-amerikanischen Gebrauch. Er ist uns nahe und was dort geschieht muss uns nahe gehen. Oder wie „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz heute über das schreibt, was in der Nacht auf Freitag im Iran offenbar geschah: „Es war der Gegenschlag zum Gegenschlag zum Gegenschlag.“ Keinesfalls könne man diesen jüngsten israelischen Gegenschlag abtun unter dem Motto „Gut is gangen, nix ist gschehn“. Denn, so weiß Seinitz: „Der Schlagabtausch war hochriskant. Es ist dabei Ungeheuerliches geschehen! Nur ein Fehler, eine falsche Zieleingabe, eine Fehlfunktion – und im Nahen Osten (vor Europas Haustür) würde die Hölle ausbrechen.“ Ja, richtig: Diese Hölle wäre nahe!