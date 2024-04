Ein besonderer Donut für die Bregenzer Innenstadt

Das Besondere an dem Hotel: Die Apartments sind so geplant, dass sie auch als Büros oder als Wohnungen (in einer Größe von 28 oder 40 Quadratmetern) nutzbar sind. „Von Anfang an haben wir großen Wert auf eine flexible Nutzung gelegt, die auf alle Eventualitäten in den kommenden 99 Jahren Rücksicht nimmt,“ führt Roland Pircher die Überlegungen dazu aus.