AUA: Ohrfeige für die Sozialpartnerschaft

Die Abstimmung über das AUA-Angebot ist nordkoreanisch organisiert gewesen, wenn schon so ideologieschwanger: Warum begnügen sich die Rädelsführer (und Gewerkschaftskapos) nicht so wie die Kommunisten in Graz mit maximal 2500 Nettobezug pro Monat? Da wäre das Gedränge um das ÖGB-Präsidentenamt wohl enden wollend.