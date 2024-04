Steirische Firma baut „Knödel-Rund-Mach-Maschine“

Das ist es auch, was Sack am meisten zur Arbeit motiviert: „Das Schönste ist es, das fertige Produkt in der Hand zu halten.“ Sein Lieblingsgebäck? „Die klassische Handsemmel.“ Weil es kaum andere Anbieter in Österreich gibt und die Nachfrage an Geräten laufend steigt, sucht RH-Technik aktuell nach Konstrukteuren. „Ein Zeichen dafür, dass wir seit letztem Jahr schon doppelt so groß geworden sind“, erzählt Sack stolz.