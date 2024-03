Kanal-Sanierung trifft auf Handschlagqualität

Mock selbst ist erst seit einem Jahr Geschäftsführerin, doch mit 20 Jahren Erfahrung im Unternehmen hat sie alle Meilensteine miterlebt. Mit Hauptsitz im steirischen Hartl, erfolgte 2010 die erste Expansion nach Kirchdorf in Tirol. Hinzu kamen daraufhin Standorte in Wien, Oberwart und Faak am See. Insgesamt zählen mittlerweile knapp 50 Personen zur Firma.