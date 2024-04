Köstendorfer alarmiert: „Das ist für uns zu viel“

Tübbinge sind für den Bau des Flachgautunnels der ÖBB unerlässlich. Sie bilden quasi die Schale der Tunnelröhren. Diese könnten direkt am großen Portal in Köstendorf hergestellt werden und verbaut werden. So wurde es im derzeit öffentlich aufgelegten UVP-Verfahren eingereicht. „Das ist für einen kleinen Ort eigentlich zu viel“, sagt Matthias Neumayr, Chef der größten Bürgerinitiave in der Gemeinde. Denn durch den Wegfall der Aushubdeponien inklusive Förderbänder muss nun auch ein großer Verladebahnhof mit acht Gleisen im Ort gebaut werden. Von dort soll das Aushubmaterial abtransportiert werden. „Wir wollen uns und dem späteren Bauauftragnehmer die Entscheidung, ein Tübbingwerk vor Ort zu errichten oder die Tübbinge anzutransportieren, jedenfalls offenlassen“, sagt Robert Mosser von den ÖBB. Heißt: Das Werk ist möglich, aber nicht fix. Denn die Tübbinge könnten auch mit der Bahn antransportiert werden.