Vingegaard nach Sturz aus Krankenhaus entlassen

„Ich möchte mich bei dem medizinischen Team bedanken, das sich so gut um mich gekümmert hat“, sagte der dänische Tour-de-France-Sieger. Vingegaard war bei der Baskenland-Rundfahrt in einer Abfahrt gestürzt und lag seitdem im Alava Universitätsklinikum in Vitoria. Wie seine weitere Saison aussieht, ist noch unklar.