Lässer schrammt haarscharf an Medaille vorbei

Damit bleibt die Bronzemedaille von Speerwerferin Natalija Eder die bisher einzige Medaille des ÖPC-Teams in Paris. Lässer hatte auch schon in der Quali am Samstagvormittag Platz vier belegt. In 4:21,084 Minuten stellte er dabei einen rot-weiß-roten Rekord auf, noch nie war ein Österreicher schneller über diese Distanz.