O‘Connor bleibt in Führung, Gall in guter Position

Im Gesamtklassement liegt Felix Galls Decathlon-Teamkollege O‘Connor unverändert 1:21 Minuten vor Primoz Roglic. Bei der schwierigen Bergankunft am Cuitu Negru am Sonntag wird sich das aber wohl ändern. Am Samstag verzichtete Roglic im letzten langen Anstieg auf eine Attacke. In der Abfahrt in Richtung Zielort kam der Slowene aus dem Red-Bull-Rennstall kurz in Bedrängnis, weil er durch einen Reifendefekt zurückfiel und mit einem Reserverad erst wieder den Anschluss an das Feld herstellen musste.