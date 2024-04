Promis als Ansager oder Zuckerwatteverkäufer

Ab Mittag im Einsatz für die gute Sache

„Unter dem Motto ,Ein Promi – eine Stunde – eine Spende‘ werden ab Mittag bis zum Konzert um 19…Uhr im Stundentakt bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Musik, Kultur und Politik an verschiedenen Jahrmarkt-Stationen zu Gast sein. Sie schenken Besuchern eine Stunde ihrer Zeit und werden in Kooperation mit den Beschickern etwa Ansagen bei Fahrgeschäften machen oder Fahrchips und Zuckerwatte verkaufen. Dabei gesammelte Spenden kommen dem Förderverein des Landesschulzentrums für Hör- und Sehbildung zugute. Mit dem abendlichen Lions-Charity-Konzert (,Lisa & Die Mellows‘ sowie ,The Economix‘) wird der zweijährige Julian unterstützt, der ohne Augäpfel auf die Welt gekommen ist“, so Doris Lang-Mayerhofer.