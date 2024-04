Lager voll, Flucht nach Zypern reißt aber nicht ab

Lager völlig überfüllt

Die Aufnahme- und Registrierlager auf der Insel sind überfüllt. Angesichts dieser Situation hatte die Regierung am 14. April die Bearbeitung von Asylanträgen von Menschen aus Syrien auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Syrer, die auf Zypern ankommen, müssen so lange in den Registrierlagern bleiben.