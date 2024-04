Nach nur sieben Runden warf Uhlig das Handtuch

Nur ein Sieg, dafür gleich sechs Niederlagen in sieben Frühjahrspartien zogen Stripfing in den Abstiegskampf der zweiten Liga. Der Vorsprung auf Dornbirn, das erste Team unter dem Strich, beträgt vor dem direkten Duell am Samstag nur noch vier Punkte. Brutal, wenn man bedenkt, dass der Aufsteiger nach zwölf Runden noch auf Platz drei gelegen war.