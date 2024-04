Für Sokols Damen ist Bronze in „Schlagweite“

Rekordmeister Sokol/Post startete erfolgreich in das Spiel um Platz drei – die Wienerinnen gewannen in der AVL-Best-of-3-Serie in Graz mit 3:1. „Unser Ziel ist klar der dritte Platz“, so Klubboss Karl Hanzl, „damit wären wir im CEV-Cup, das wäre ein schöner Saisonabschluss.“