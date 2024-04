Comeback-Niederlage: Dubiose Infektion bei Rakic

Infektion am Ellbogen

Ein ungewöhnlicher Leistungsabfall von Rakic. Er gilt als top austrainiert und echter Fighter. Eine mögliche Erklärung? Rakic hatte sich, wie sein Team erst nach dem Kampf bekannt gab, eine Infektion am Ellbogen zugezogen und musste tagelang Antibiotika nehmen. Er habe sich den Infekt definitiv nicht in Europa, sondern in den USA, vermutlich auf den Ringmatten, eingefangen, heißt es aus seinem Umfeld.