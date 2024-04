Kunstwände machen Geschichte im Mölltal sichtbar

Auch in der heutigen Zeit müssen die Bergbauern noch mit der Sense am steilen Hang mähen. Die Heuernte der Bauernfamilie wird auf der Wand westseitig sichtbar. Unter der arbeitenden Bauernfamilie zeigt der Künstler die Arbeit der Mölltaler Bergknappen in den Erzgruben, Silber- und Goldbergwerken – diese lagen hier im Mölltal im Hochgebirge. „Je nach Wetterlage müsste der Künstler bis Ende der Woche fertig sein“, erklärt Aktrice Edith-Maria Lesnik, die im Sommer 2023 den Anfang der Kunstreihe machte.