Machtdemonstration gegen Ilsankers „Enten“

Vikings-Headcoach Benjamin Sobotka war nach der Partie natürlich zufrieden: „Wir haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten mit Offense, Defense und auch Special Teams dominant sein. Das ist uns gelungen.“ Dazu freute ihn, „dass so gut wie alle Spieler zum Einsatz gekommen sind. Das ist bei der Qualität in der Liga nicht selbstverständlich.“