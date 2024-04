Engagement im Kampf gegen Krebs: Topstars in Wien

Der 17. „Dancer Against Cancer“-Ball ging gestern Abend in der Wiener Hofburg mit internationalen Stargästen über die Bühne: Ever Carradine und Meredith Salenger. Durch ihre Anwesenheit und ihre inspirierenden Worte trugen sie, sowie die anderen Promis & Gäste, dazu bei, Hoffnung im Kampf gegen Krebs zu schenken.