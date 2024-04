So will Graz auf die Überholspur kommen

Sobald die Ampel auf Grün springt, treten alle in die Pedale – egal, auf welcher Seite der Kreuzung in Groningens Zentrum man steht. „Wir mussten uns irgendwann neue Verkehrsregeln einfallen lassen, um so für ein flüssiges und sicheres Weiterkommen zu sorgen“, erklärt Bert Popken, oberster Raumplaner der niederländischen Stadt, die mit ihren 244.000 Einwohnern ähnlich groß ist wie Graz.