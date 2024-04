Dornbirns Kapitän ging nur ungern von Bord

William Rodrigues ist einer jener Kapitäne, die das sprichwörtliche sinkende Schiff als Allerletzte verlassen würden. Darum wollte er auch zuletzt daheim gegen die Vienna am liebsten schon wieder auflaufen, obwohl er sich am vorangegangenen Spieltag in Amstetten eine schmerzhafte Zehenverletzung zugezogen hatte. „Es ist nichts gebrochen, ich habe einen Tag Pause gemacht und dann wieder trainiert“, erzählt der Brasilianer, „ich hatte gehofft, dass es gegen die Vienna vielleicht schon wieder geht.“