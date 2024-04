Teamflügel Nigg bleibt! „Ich sehe viel Potenzial“

Am Samstag Abend (20.20, live fan.at) bietet sich für die Fivers die nächste Beweischance. Da geht’s zum Grunddurchgang-Abschluss der Liga daheim gegen Topteam Schwaz. „Wir wollen uns für das Cup-Aus revanchieren, haben nach den letzten drei Niederlagen eine gewisse Wut und möchten daher unbedingt gewinnen“, so Nigg. „Wir müssen schauen, dass die Gegner bei uns in der Hollgasse wieder richtig Angst bekommen.“