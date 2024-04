Hilfslieferung über neuen Übergang eingetroffen

Die Lastwagen wurden am Grenzübergang an der Grenze zu Ägypten kontrolliert und fuhren anschließend nach Norden weiter. Was in den Gazastreifen gebracht wurde und wo sich der neue Übergang genau befindet, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Israels Armee hatte Anfang April mitgeteilt, den Grenzübergang Erez wieder zu öffnen, der seit dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober geschlossen war.