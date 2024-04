Warum es sich für Jelinek im ORF ausgeturnt hat

Am 21. Februar 2018 tippte der spätere ORF-Vorturner Philipp Jelinek ohne Rücksicht auf Beistriche, Rechtschreibung und sonstige Kleinigkeiten an den damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache in sein Handy: „Freu mich sehr das WIR des geschafft hab’n! Sollten uns wenn du zurück bist kurz sehen hab eine Info für dich die eventuell wichtig sein könnte.“ Sechs Jahre später wurde dem Turntrainer das gegenseitige Geschreibsel nun zum Verhängnis.