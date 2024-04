Wie ein Grazer zwei Hobbys zu einem Heft bindet

Um seinen Fokus auf „Link Fighters“ zu richten, hat Trübswasser seinen Brotjob als Grafiker gekündigt. „Ich bin überzeugt davon, dass es immer am meisten Sinn macht, das zu machen, was einem am Herzen liegt.“ Das Projekt neben einem 40-Stunden-Beruf zu realisieren, wäre auch kaum möglich. Täglich sitzt er bis in den Abend hinein vor Blatt und Computer, selten arbeitet er unter zehn Stunden. „Es ist nicht nur ein Wahnsinnsaufwand, sondern auch eine Geduldsübung. Immer wieder habe ich seitenweise alles verworfen“, erzählt der Grazer.