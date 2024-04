Cowboy-Held Lucky Luke wird jetzt zum Babysitter!

Jobwechsel für Lucky Luke: Story House Egmont stellt Lucky Lukes Wilden Westen in der neuen Hommage „Die Ungezähmten“ völlig auf den Kopf. Statt durch die ruhige Prärie zu reiten, Verbrecher zu jagen oder Falschspieler in die Knie zu zwingen, verwandelt der französische Starzeichner Blutch den Lonesome Cowboy in einen Babysitter. Wir verlosen Exemplare.