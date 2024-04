Mann (49) versuchte seine Lebensgefährtin zu töten

Fürchterliche Szenen dürften sich in der Nacht auf Mittwoch in einem Wohnhaus in Navis (Bezirk Innsbruck-Land) abgespielt haben. Ein 49-Jähriger attackierte zunächst nach einem Streit seine Lebensgefährtin (48). Als diese die Polizei verständigte, drohte er, sich das Leben zu nehmen.