Über vier Berge bei sommerlichen Temperaturen

So gut wie heuer ist das Wetter selten, auch wenn sich die Wanderer auch sonst nicht von dem uralten Brauch durch schlechte Witterung abbringen lassen. Wenn sich die Prozession in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach der heiligen Messe in der Kirche am Magdalensberg um Mitternacht auf den Weg macht, wird es nur knapp unter zehn Grad haben. Und im Tagesverlauf erwarten die Wanderer Sonnenschein und Temperaturen wie im Frühsommer.