Er zahlt teure Delfintherapie für Extrem-Frühchen

Die Drillingsmädchen waren in der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen. „Die schwierige Schwangerschaft und die Angst um die Kinder hat mich sehr mitgenommen. Ich bin in Depressionen verfallen und war in Therapie“, sagte der Musiker der „Ostseezeitung“. Der Rapper ist derzeit auf Deutschlandtour – mit dabei sind seine Frau, seine sieben Kinder und eine Nanny. Sie leben gemeinsam in Tourbussen.