Anna Maria & Bushido in Sorge um ihr achtes Kind

Wie überglücklich die beiden sind, zeigten sie in einer Insta-Story. Bushido kommentierte das Bild des positiven Schwangerschaftstests mit den Worten „Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt man so eine Nachricht. Ich liebe dich über alles“. Und auch Ehefrau Anna Maria stellte schnell klar, wie sehr sie sich über den Familienzuwachs freut. Der immerhin schon ihr neuntes Kind sein wird.