Wiener (19) raste mit 196 km/h über Autobahn

Lenker angezeigt

Die Beamten fuhren dem Pkw sofort nach und hielten ihn an. Dem 19-Jährigen wurde der Probeführerschein vorläufig abgenommen. Der Wiener wird der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten angezeigt, teilte die niederösterreichische Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.